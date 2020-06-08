Обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда сотрудник полиции предстанет перед судом

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Полицейский, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, впервые предстанет перед судом в понедельник, 8 июня.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что полицейскому было предъявлено обвинение в убийстве второй степени — намеренное убийство без предварительного умысла.

Ранее обвинение было более мягким, затем оно было ужесточено.

Остальные трое полицейских, которые принимали участие в задержании Флойда, обвинены в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

Они предстанут перед судом 29 июня.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что власти города намерены провести ряд реформ в связи с прошедшими в США беспорядками.

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