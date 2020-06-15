«Страна отнюдь не здорова»: Анджела Дэвис о структуре полицейской системы США и расизме

Расизм — движущий фактор полицейской системы в США. Об этом в интервью RT заявила известная правозащитника и борец за права темнокожих Анджела Дэвис. По её словам, нынешние активисты фокусируются на структурных проблемах, а не требуют привлечь к ответственности отдельных людей. Она также ответила на вопрос, за кого будет призывать голосовать на предстоящих выборах президента Соединённых Штатов, и поделилась своими мыслями об американской тюремной системе.

— Вы используете словосочетание «расовый капитализм». Изменилась ли роль революционера по сравнению с 1972 годом, когда, по вашим словам, она заключалась в желании изменить общество таким образом, чтобы в нём учитывались нужды и интересы народа?

— Вообще, термин «расовый капитализм» использовал профессор афроамериканистики, политолог Седрик Робинсон, который подчёркивал, что капитализм всегда был связан с расизмом — с самого начала и по сегодняшний день. То есть не следует рассматривать расизм и капитализм как два отдельных явления, потому что они взаимосвязаны. Однако сейчас, как мне кажется, наступил поворотный момент — не только для США, но и для всего мира.

Мы все стали свидетелями того, как линчевали Джорджа Флойда, и это произошло в то время, когда мир ушёл на самоизоляцию, пытаясь избежать заражения COVID-19. Вряд ли кто-то ожидал, что это событие получит именно такое развитие, однако здесь имело место определённое стечение обстоятельств: с одной стороны, это проявления структурного расизма, из-за которых чернокожие и латиноамериканцы оказались более уязвимы перед коронавирусом, а с другой — не только жуткое убийство Джорджа Флойда, но ещё и убийство Ахмада Арбери, Бреонны Тейлор и Тони МакДейда.

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И, надо сказать, очень важно, что люди сейчас фокусируются на структурных проблемах, а не просто требуют, чтобы отдельные полицейские понесли ответственность за свои действия. Они призывают к демилитаризации

полиции, к лишению её финансирования, к её расформированию.

— Представители полиции на уровне штатов могут заявить, что их реакцию на протесты, вызванные убийством Джорджа Флойда, никак нельзя сравнить с мерами, которые, например, были приняты в отношении организации MOVE в 1985 году в Филадельфии. Тогда были погибшие дети, бомбардировка домов с воздуха и так далее... Вы не считаете, что нынешняя ситуация лучше?

— Ситуация улучшилась в том смысле, что теперь мы можем более эффективно анализировать и лучше понимать суть той полицейской деятельности, с которой людям в этой стране приходится сталкиваться уже очень давно. Важно помнить, что наследие рабовладельческого строя влияет на принципы нынешней охраны правопорядка. Не будем забывать о патрулях, которые действовали во времена рабства для угнетения рабов, и о появившихся впоследствии расистских законах, а также о том, как силы обеспечения правопорядка использовались для осуществления ужасных линчеваний.

Сегодня ситуация лучше, потому что мы осознаём институциональный характер расизма. Мы не просто говорим, что за те или иные ужасные преступления несут ответственность те-то и те-то отдельные люди — мы указываем на системы, на структуры. И вот этот фокус на понимании структурного расизма, институционального расизма, государственного расизма — это явление относительно новое. И это как раз-таки то, что придаёт сегодняшней ситуации такой интерес.

© Jason Redmond / AFP

— Город Окленд, из которого вы вышли с нами связь, считающийся в мире довольно-таки прогрессивным, расходует огромную часть своего бюджета на полицию и полицейскую деятельность. Что, по-вашему, имел в виду Болдуин (писатель Джеймс Болдуин. — RT), заявив, что о здоровье той или иной страны можно судить по людям, которых она избирает своими представителями или защитниками. Насколько здорова ваша страна сейчас?

— Думаю, мир видит, что эта страна отнюдь не здорова: что наши полицейские департаменты — это самое яркое проявление структурного расизма, что наши тюрьмы заполнены чернокожими и латиноамериканцами... Мы должны следовать аболиционистскому образу мыслей, если хотим гарантировать будущее нашему городу, нашему штату, нашей стране и всему миру.

—Но несмотря на прорыв в восприятии этих проблем, бюджеты полиции всё равно кажутся просто заоблачными... Бюджет полицейского управления Нью-Йорка составляет шесть миллиардов долларов — это больше, чем оборонный бюджет Вьетнама (страны, которая, надо сказать, нанесла поражение Соединённым Штатам). Так что кроется за массивными бюджетами полиции?

— Упор на полицейскую деятельность и на заключение людей под стражу, который привёл к переполненным тюрьмам, в очень значительной степени продиктован расизмом. Акцент делается на «закон и порядок», вместо того, чтобы обратить внимание на нужды расовых меньшинств. И замечу, что сегодня мы делаем то, что должно было быть сделано немедленно после окончания рабства... Я хочу сказать, что здесь уже давно должны были быть предприняты усилия по осмыслению того, какие изменения необходимы нашему обществу, чтобы обеспечить равенство и справедливость для всех — в частности том, что касается экономических вопросов, расовой и гендерной принадлежности.

— Шотландия проголосовала за прекращение экспорта в США слезоточивого газа, резиновых пуль и полицейских щитов. Вы считаете, что другим странам следует прекратить продавать США снаряжение, предназначенное для пресечения беспорядков?

— Конечно да. Мне кажется, здесь важно отметить, что в 2014 году, в контексте восстания в Фергюсоне, обнаружилась милитаризация американской полиции... Выяснилось, что слезоточивый газ, который использовался в оккупированной Палестине, применялся и в Фергюсоне. Мы узнали о том, что сотрудники многих полицейских департаментов США, — в том числе небольших, таких, как полицейский департамент в Фергюсоне, — обучались израильскими военными в том, что касается проведения антиповстанческих операций. Я также слышала, что подготовку от Израиля получила и полиция Миннеаполиса. Я не уверена, касалось ли это тех полицейских, которые обвиняются в убийстве Джорджа Флойда. Но мне кажется, нужно помнить, что существует важная связь между противостояниями в США и в Палестине. Об этой связи говорили в 1960-е годы, затем — в 2014 году, и сейчас её тоже нужно подчеркнуть.

— Вы упомянули переполненные тюрьмы… Некоторые считают Байдена олицетворением этого феномена. Что бы вы сказали тем, кто в ноябре собирается отдать свой голос за Джо Байдена?

— Я не в особом восторге от Джо Байдена. В дальнейшем нам нужно освободиться от двухпартийной системы, обе партии которой слишком тесно связаны с корпоративным капитализмом. Но это, конечно же, долгосрочная цель. А до предстоящих выборов осталось менее пяти месяцев.

Смысл этих выборов, по-моему, не в выборе кандидата, который сможет повести нас в правильном направлении — их суть будет в выборе кандидата, который наиболее эффективным образом будет реагировать на требования расширить свободу действий развивающегося движения против расизма.

Байден — во многом проблематичный вариант, и не только в силу своего прошлого и той роли, которую он сыграл в движении по пути широкого применения заключения под стражу. Он дал понять, что выступает против расформирования полиции, тогда как это именно то, что нам нужно — нам нужно переосмыслить понятие общественной безопасности.

Но — подчеркиваю «но» — Байден с гораздо большей вероятностью отнесётся к требованиям широкой общественности серьёзно. С гораздо большей вероятностью, чем нынешний обитатель Белого дома. На выборах, что состоятся в ноябре этого года, от нас потребуется проголосовать не столько за лучшего кандидата, сколько за или против нас самих. И мне кажется, что ради того, чтобы мы проголосовали за нас самих, придётся агитировать за Байдена...

— То есть вы не считаете, что протесты в связи с убийством Джорджа Флойда приведут к созданию новой политической партии, которая успела бы принять участие в ноябрьских выборах?

— Нет, лично я так не считаю... Вообще, конечно, кто знает?.. Просто на создание партии требуется очень много времени. О новых партиях мы говорим, и они появляются, но сформировать партию, которая отвечала бы интересам широкой общественности и располагала бы необходимой инфраструктурой для того, чтобы успеть заручиться достаточной поддержкой избирателей, чтобы нанести поражение Дональду Трампу — это совсем другое дело...

— Вы говорили о лишении полиции финансирования, и вы также выступаете за упразднение тюрем… Каково это — жить в стране, которая в пропорциональном соотношении отправляет за решетку больше людей, чем в своё время Сталин или Мао Цзедун?

— Я участвую в работе, направленной против тюремных заключений, ещё с 1970-х годов. Я приобщилась к этой борьбе, к движениям за освобождение политических заключённых, таких, как Лолита Леброн, как Бобби Сил (из партии Чёрных пантер). Многие из нас вот уже десятилетиями призывают упразднить тюрьмы. Вообще, моё знакомство с идеей упразднения подобных институтов началось с восстания, которое произошло в 1971 году в тюрьме «Аттика», когда я ещё сама содержалась под стражей.

Расизм, который, как мы знаем, является движущим фактором структуры полицейской системы Америки, в той же степени присущ и её тюремной системе и им же обусловлено широкое применение заключения под стражу. Звучащие сейчас призывы к упразднению полиции в её нынешнем виде перекликаются с идеями, которые десятилетиями озвучивались в призывах к упразднению тюрем.

А к упразднению тюрем мы призываем потому, что они — всего-навсего свалки, на которые выбрасывают людей, являющих собой результат неспособности общества справляться с проблемами по части бедности, физического и психического здоровья, образования и так далее...

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