Война концепций: что стоит за призывом главы Еврокомиссии освоить «язык силы»

Бывший министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, которая 1 декабря вступит в должность председателя Еврокомиссии, заявила, что ЕС должен выучить «язык силы». По её словам, Европа больше не может «положиться на других» в вопросах безопасности. В свою очередь, новый глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что политике Трампа и попыткам разобщить ЕС должно быть противопоставлено европейское единство. Эксперты констатируют, что Брюссель действительно стремится получить больше полномочий и в экономике, и в сфере безопасности. Однако аналитики отмечают, что, несмотря на призывы к интеграции, позиции стран — участниц объединения порой сильно различаются, и реализовать идеи о сплочённой Европе будет непросто.

В текущей геополитической ситуации Европа должна выучить «язык силы», чтобы более эффективно отстаивать свои интересы, уверена избранный председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Такое заявление бывший министр обороны Германии сделала накануне в Берлине, выступая на мероприятии, организованном фондом имени Конрада Аденауэра.

«Европейцам не занять уверенных позиций в мире одной лишь «мягкой силой». Европа должна учиться также языку силы», — подчеркнула фон дер Ляйен.

«Это означает, с одной стороны, наращивать собственные мускулы там, где мы долгое время могли положиться на других, например в политике безопасности. С другой стороны, более целенаправленно применять имеющуюся силу там, где речь идёт о европейских интересах», — отметила глава Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, ЕС намерен решительно защищать свои интересы в международной торговле, прежде всего в том, что касается отношений с Китаем. По мнению политика, ведущие бизнес на Западе китайские компании должны придерживаться европейских стандартов.

В своём Twitter фон дер Ляйен пояснила, что считает необходимым укреплять европейские ценности, используя в том числе экономические механизмы.

Collectively we are 500 million and we produce 40% of global GDP. Together we are the world’s largest trading power. Together we can negotiate trade agreements that not only benefit our economy, but also allow us to assert our values. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 8, 2019

«Наша общая численность — 500 млн, наш удельный вес в мировом ВВП — 40%. Вместе мы образуем крупнейший торговый субъект мира. Вместе мы сможем заключать торговые соглашения, которые не только принесут выгоду нашей экономике, но и позволят нам укрепить позиции своих ценностей», — подчеркнула будущая глава ЕК.

Также она отметила, что брексит лишь способствует сплочению государств континентальной Европы, и пообещала, что ЕС будет играть ведущую роль в мире в сфере борьбы с изменением климата.

«Опора на собственные силы»

Как отметил в беседе с RT политолог Юрий Светов, заявление Урсулы фон дер Ляйен находится в русле других недавних высказываний европейских политиков, которые также отметили необходимость большей геополитической самостоятельности Европы.

«Её слова — это выражение той дискуссии, которая началась в НАТО. Ключевой вопрос всё-таки состоит в том, должны ли они (Евросоюз. — RT) продолжать надеяться на США безоговорочно, или всё-таки Европе наконец надо переходить на опору на собственные силы», — заявил Светов.

В день выступления фон дер Ляйен французский журнал Le Monde опубликовал интервью главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. В нём экс-глава МИД Испании отметил, что отсутствие единства ведёт к параличу организации.

Стоит отметить, что в октябре именно он, говоря о будущей внешней политике ЕС, первым использовал словосочетание «язык силы».

Жозеп Боррель

© Yves Herman/Reuters

8 ноября Боррель вновь повторил это заявление, подчеркнув, что многие бы хотели видеть ЕС разделённым, но, если Евросоюз хочет быть глобальным игроком, организация должна опираться на «силу».

«Все, намеренно или нет, хотят нас разобщить! — заявил в интервью Le Monde Боррель. — Мы сами разобщены в том, что касается ответа на противостояние США или Китаю, в зависимости от того, что мы пережили в прошлом. Трамп защищает свои интересы. Единственный ответ, который мы можем дать на (политический курс. — RT) «Америка прежде всего», — это «Объединённая Европа».

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На этом фоне на днях президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО. В интервью журналу The Economist французский лидер отметил, что из-за «непостоянства американского партнёра» Европа должна стать автономной в области безопасности и пересмотреть свои отношения с Россией.

В свою очередь, в Германии преемница Урсулы фон дер Ляйен на посту министра обороны и глава правящей фракции Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр 7 ноября заявила, что бундесвер должен играть более активную роль в глобальной безопасности и расширить свои миссии за рубежом. Ранее Крамп-Карренбауэр призывала создать международную зону безопасности в Сирии, куда, по её словам, могли войти и немецкие войска. По мнению политика, Германия, учитывая её «глобальные интересы», не может сидеть в стороне, когда решаются проблемы мирового масштаба. Также Крамп-Карренбауэр пообещала, что к 2031 году Германия наконец выполнит требование НАТО и доведёт оборонные расходы до уровня 2% от ВВП.

Урсула фон дер Ляйен, однако, не присоединилась к высказанной Эммануэлем Макроном критике НАТО. Она отметила, что, несмотря на некоторую «турбулентность», военный альянс отлично зарекомендовал себя.

Большая часть стран ЕС входит и в состав Североатлантического блока. Тем не менее существуют и форматы оборонной интеграции вне рамок НАТО, например «Европейский корпус» (Eurocorps), созданный в начале 1990-х.

К тому же в последние пару лет заработали несколько новых оборонных инициатив в рамках ЕС. В июне 2017 года было объявлено о создании Европейского оборонного фонда. В том же месяце министры обороны Франции, Германии, Бельгии, Великобритании, Дании, Нидерландов, Эстонии, Испании и Португалии подписали договор о создании Сил быстрого реагирования ЕС. А в декабре 2017 года ЕС официально запустил программу Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO).

Антироссийский подход

Часть выступления Урсулы фон дер Ляйен, которая должна занять кресло главы Еврокомиссии 1 декабря, была посвящена критике России. В частности, она заявила, что в ЕС есть демократия и верховенство закона, чего якобы нельзя встретить в РФ или КНР.

Также по теме «Макрель» против Трампа: сможет ли франко-германский альянс потеснить США с лидерских позиций Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа больше не может полагаться на поддержку США в области военной безопасности, и...

По словам фон дер Ляйен, надежды европейцев на то, что история человечества заканчивается триумфом либеральной демократии (концепция «конца истории» американского политолога Френсиса Фукуямы), не сбылись.

«Вы все знаете понятие «конец истории». Сегодня нужно признать, что наше самодовольство было наивно. Я думаю при этом о России. Кремль отодвигает установленные границы в Европе насилием, пытается использовать любой вакуум, который оставляют США», — заявила фон дер Ляйен.

Говоря о странах Западных Балкан, она выступила за их интеграцию в ЕС, отмечая, что в противном случае в регионе усилится влияние других геополитических игроков, включая Москву.

«Если мы, европейцы, не дадим Западным Балканам никакой перспективы на нашей стороне, то в эту брешь проникнут другие, будь то Китай, или Россия, Турция, или Саудовская Аравия», — цитирует фон дер Ляйен журнал Der Spiegel.

Военнослужащие бундесвера в Мали

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© Bundeswehr

Как отметил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, стремление европейских политиков к большей самостоятельности во многом вызвано негативными тенденциями в отношениях с Соединёнными Штатами. Однако это не означает, что Брюссель займёт более пророссийскую позицию.

«Американский жёсткий протекционизм и беспардонное продвижение Трампом интересов США отрезвляюще подействовали на Европу. Поэтому можно расценивать данные заявления и в контексте политики безопасности, и в контексте экономических отношений Европы и США», — отметил Камкин.

«Можно трактовать эти заявления и как адресованные нашей стране: от России якобы нужно отгородиться мощным бронетанковым занавесом. В целом это сигнал того, что Брюссель намерен получить больше полномочий и в экономике, и в политике безопасности», — добавил эксперт.

«Война концепций»

По мнению Юрия Светова, позиция фон дер Ляйен свидетельствует о стремлении Евросоюза к большей самостоятельности в международных делах.

«И она (избранная глава ЕК.—RT), как бы смотрящая на НАТО со стороны, выражает эту позицию — что Европейский союз должен опираться прежде всего на себя», — рассказал политолог.

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В то же время, с точки зрения Александра Камкина, подход фон дер Ляйен отличается от того, о котором ранее говорил Эммануэль Макрон. Президент Пятой республики критиковал НАТО и призывал к сближению с Россией. Также именно Париж блокировал планы по включению в ЕС стран Западных Балкан, прежде всего Северной Македонии и Албании.

«Позиция фон дер Ляйен продиктована более вассальным характером отношений ФРГ и США, чем Вашингтона и Франции, — считает Камкин. — Плюс фон дер Ляйен — ястреб в стане ХДС».

По его мнению, во многих аспектах бывший министр обороны Германии вынуждена следовать в фарватере канцлера Ангелы Меркель, которая раскритиковала заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО.

Таким образом, слова будущего председателя Еврокомиссии можно расценивать и как своеобразный ответ Макрону, проявление негласного франко-германского соперничества в рамках ЕС, отмечают аналитики.

«Мы наблюдаем войну концепций, войну громких заявлений в некотором роде», — констатирует Камкин.

Однако, с точки зрения специалиста, воплотить в жизнь идеи о сплочённой и пользующейся «языком силы» Европе будет очень непросто.

«Несмотря на глубокую политическую и экономическую интеграцию, ЕС не дошёл до состояния супергосударства в плане политического консенсуса. Интересы и позиции членов разных государств порой сильно различаются. В этих условиях воинственная риторика фон дер Ляйен будет лишь деструктивно воздействовать на механизмы принятия решений внутри ЕС и на отношение к структурам Евросоюза со стороны стран-участниц», — заключил собеседник RT.