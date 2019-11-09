Урсула фон дер Ляйен рассказала о стоящих перед Европой вызовах

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Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен среди стоящих перед Евросоюзом вызовах назвала подъём популизма, торговые войны США и Китая, ожидающийся выход Британии из альянса, а также политику России и Китая.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Европа, бог тому свидетель, стоит перед серьёзными вызовами. Вы их все знаете— брексит, подъём популистов, торговая война между США и Китаем оказывает нагрузку на наши предприятия и экономическое развитие в Европе, уязвимость наших соседних регионов», — подчеркнула она на конференции Фонда Конрада Аденауэра в Берлине.

Она также напомнила, что к концу 21 века европейцы будут составлять только 5% мирового населения, при этом ни одна страна Евросоюза не будет представлять даже 1% населения мира.

Тем не менее, по её словам из слабостей ЕС «может вырасти новая сила».

«Вы все знаете понятие «конец истории». Сегодня нужно признать, что наше самодовольство было наивно. Я думаю при этом о России. Кремль отодвигает установленные границы в Европе насилием, пытается использовать любой вакуум, который оставляют США», — отметила фон дер Ляйен.

Глава ЕК также добавила, что размышляет о Китае, «надежды о приближении которого к западной модели не сбылись».

Ранее фон дер Ляйен призвала ЕС «наращивать мускулатуру» для защиты своих интересов.

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