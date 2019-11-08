Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз выучить «язык силы»

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Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз выучить «язык силы».
Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз выучить «язык силы»
  • Reuters

«Европа должна также выучить язык силы», — цитирует Handelsblatt фон дер Ляйен.

Она пояснила, что, с одной стороны, это значит «наращивать свою мускулатуру» в тех сферах, где ЕС длительное время мог опираться на других, например, в политике безопасности.

«С другой стороны, направлять имеющиеся силы более целенаправленно туда, где речь идёт о наших интересах», — добавила она.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга». Он отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она не будет контролировать собственную судьбу.

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