Трансатлантические противоречия: станут ли США передислоцировать свой контингент в Европе

Варшава рассчитывает, что США передислоцируют часть своего контингента из Германии в Польшу. Об этом заявил премьер-министр восточноевропейского государства Матеуш Моравецкий, после того как СМИ сообщили о намерении Вашингтона сократить численность своих войск в ФРГ. Предполагается, что число американских военнослужащих на немецкой территории сократится почти на 10 тыс. человек. При этом западные журналисты связывают такое решение с разногласиями между США и Германией по ряду вопросов, в том числе по проблеме отношений с Россией.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду на то, что по крайней мере часть американских военнослужащих, которых Вашингтон намерен вывести из ФРГ, будут передислоцированы в Польшу. Об этом он сообщил в эфире радиостанции RMF FM. По его словам, размещение дополнительного американского контингента в стране укрепит «восточный фланг НАТО».

«Я очень надеюсь, что в результате наших многочисленных переговоров... часть войск, которые базируются сейчас в Германии и выводятся Соединёнными Штатами... действительно придут в Польшу. Решение теперь за США», — заявил Моравецкий.

В настоящее время в Польше находятся около 5 тыс. американских солдат. Варшава неоднократно выступала с инициативой расширения военного присутствия Соединённых Штатов в стране под предлогом «российской угрозы». В ноябре 2019 года Моравецкий рассказал о планах Вашингтона по десятикратному увеличению американского контингента.

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В беседе с RT ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Игорь Максимычев отметил, что современная Польша позиционирует себя как «острие копья» западного мира, обращённое в сторону России. В увеличении американских войск руководство республики видит не столько залог безопасности, сколько инструмент давления и провокаций в отношении Москвы.

«По этой причине возможная передислокация войск США из Германии в Польшу не укрепит международную безопасность. Более того, размещение американского контингента в республике станет новым вызовом для России и Белоруссии, которые граничат с Польшей», — констатировал Максимычев.

В свою очередь, эксперт РИСИ доктор исторических наук Оксана Петровская полагает, что Польша рассчитывает в перспективе стать ведущим союзником США в Европе. Именно поэтому в сфере обороны Варшава ориентируется исключительно на Вашингтон, и сейчас республика пытается извлечь выгоду из проблем в отношениях между ФРГ и Соединёнными Штатами, говорит Петровская.

«Сейчас Польша пользуется серьёзными противоречиями, возникшими между Соединёнными Штатами и Германией. Варшава демонстрирует готовность разместить на своей территории практически любое количество американских войск, напоминая о подзабытой идее создания так называемого Форта Трамп», — констатировала Петровская.

«Опора американского присутствия»

Ранее информацию о грядущем сокращении контингента ВС США в Германии распространили западные СМИ. По данным Reuters и Bloomberg, к осени американская группировка будет урезана на 9,5 тыс. человек. Сейчас её численность составляет 34,5 тыс. солдат. В свою очередь, немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что Пентагон намерен вывести с территории Германии от 5 до 15 тыс. военнослужащих.

Решение о значительном сокращении американского военного присутствия принял глава Белого дома Дональд Трамп. Как пишут американские СМИ, соответствующее распоряжение было зафиксировано в меморандуме, который подписал советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

На данный момент в администрации Трампа и правительстве ФРГ официально эту информацию не подтверждали. Однако зампредседателя правящей фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефул в интервью Reuters прокомментировал запланированный вывод части американского контингента. Парламентарий упрекнул Белый дом в односторонних шагах в подобном вопросе.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Tom Brenner

Как пояснил Игорь Максимычев, Берлин расценивает сокращение американской группировки как отрицательное явление в сфере безопасности. По его словам, со времён холодной войны ФРГ привыкла чувствовать себя основной «опорой американского военного присутствия в Европе», хотя в немецком обществе отсутствуют милитаристские настроения и стремление провоцировать Россию.

«Парадоксально, но я думаю, что в нынешней консервативной правящей партии Германии сильны страхи перед новой реальностью, в которой военная опека США ослабнет. Это своеобразная инерция. При этом многие в обществе понимают, какому потенциальному риску подвергается Германия, где дислоцирована крупная американская группировка и тактическое ядерное оружие», — рассказал Максимычев.

Односторонний подход

Западные СМИ связывают решение Трампа вывести несколько тысяч американских солдат в том числе с отказом канцлера ФРГ Ангелы Меркель принять очное участие в саммите G7, о чём 29 мая сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Планировалось, что мероприятие пройдёт в конце июня в Вашингтоне. С инициативой встречи лидеров «Большой семёрки» в традиционном формате выступил лично президент США. Однако канцлер ФРГ настаивает, что эпидемиологическая ситуация пока не позволяет проводить очные встречи между мировыми лидерами.

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По данным американского издания Politico, между Трампом и Меркель продолжают нарастать противоречия. В частности, канцлер ФРГ оспаривает односторонний подход Белого дома по ряду вопросов внешней политики, в том числе по проблеме отношений с Россией и Китаем. Ещё одна точка напряжения в американо-германских отношениях — проект газопровода «Северный поток — 2».

Кроме того, Трамп регулярно порицает Берлин за нежелание наращивать расходы на оборону до 2% ВВП. Сейчас данный показатель в Германии составляет менее 1,4%, хотя в денежном выражении ассигнования ФРГ на военные нужды за последние годы значительно выросли: с €39 млрд в 2018 году до €49,67 млрд в 2020 году.

Игорь Максимычев назвал любые «акции неповиновения» США со стороны правительства Меркель «немыслимой смелостью». По его мнению, Берлин пока не готов твёрдо отстаивать свои интересы и предпринимать по-настоящему радикальные шаги. Тем не менее эксперт отмечает, что тенденция роста противоречий в американо-германских отношениях набирает обороты.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Reuters

© John Macdougall/Pool

Оксана Петровская придерживается несколько иной точки зрения. Она полагает, что, несмотря на формально союзнические отношения, Германия с каждым годом всё больше отдаляется от Соединённых Штатов и постепенно выходит из-под американского влияния.

«Трамп раздражён тем, что Берлин отказывается выделять необходимое, с его точки зрения, количество денег на оборону и программы НАТО. Текущее положение дел он считает несправедливым и разговаривает с Германией на привычном языке ультиматумов. Но в ФРГ аккуратно дают понять, что не намерены выполнять требования американцев в ущерб своим интересам», — рассуждает Петровская.

Кроме того, как говорит эксперт РИСИ, Берлин старается придерживаться «более-менее разумной политики» в отношении Москвы, не нагнетая ситуацию на западных рубежах РФ. При этом возможный перевод части американского контингента в Польшу противоречит интересам ФРГ в области безопасности.

«В Берлине понимают, что чем больше войск НАТО будет размещено вблизи российских границ, тем более напряжёнными будут отношения с РФ. Скорее всего, в Германии не на шутку беспокоятся о том, что войска США действительно могут быть перемещены в Польшу. Такой шаг станет угрозой безопасности для всей Европы», — подчеркнула Петровская.