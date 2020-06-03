Посол России в США отверг возможность остановки «Северного потока — 2»

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США не смогут остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», считает посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
Посол России в США отверг возможность остановки «Северного потока — 2»
  • © Tobias SCHWARZ
  • AFP

«Если жёстко, кратко — нет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, смогут ли в США остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».

Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на посла США Ричарда Гренелла, писала о возможности введения санкций в отношении проекта. Так, американский дипломат не исключил, что, несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций против «Северного потока — 2» может быть быстрым

В Кремле, говоря о рисках введения санкций, подчеркнули, что планы достроить газопровод не менялись

Позднее газета Politico писала, что американский лидер Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам «Северного потока — 2». 

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