Посол России в США отверг возможность остановки «Северного потока — 2»
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- AFP
«Если жёстко, кратко — нет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, смогут ли в США остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».
Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на посла США Ричарда Гренелла, писала о возможности введения санкций в отношении проекта. Так, американский дипломат не исключил, что, несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций против «Северного потока — 2» может быть быстрым.
В Кремле, говоря о рисках введения санкций, подчеркнули, что планы достроить газопровод не менялись.
Позднее газета Politico писала, что американский лидер Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам «Северного потока — 2».