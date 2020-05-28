В Кремле оценили риск новых санкций против «Северного потока — 2»

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Планы достроить газопровод «Северный поток — 2» не менялись. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о рисках введения новых санкций в отношении проекта.
В Кремле оценили риск новых санкций против «Северного потока — 2»
  • © Tobias SCHWARZ
  • AFP

«Вы знаете, что по «Северному потоку — 2» планы не менялись. Это первое», — сказал представитель Кремля. 

Он подчеркнул, что отношение российской стороны «к любым санкционным упражнениям» хорошо известно.

«Это отношение не меняется, оно чрезвычайно негативное. Мы считаем, что подобные устремления являются не чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции и действиями, которые противоречат международному праву», — добавил Песков.

Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, писала о возможности введения американских санкций в отношении проекта газопровода.

Так, американский дипломат не исключил, что, несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций против «Северного потока — 2» может быть быстрым

В компании Nord Stream 2 AG отметили, что рассматривают любую угрозу санкциями как «незаконную дискриминацию европейских компаний» и нарушение международного права.

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