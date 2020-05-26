Оператор «Северного потока — 2» отреагировал на угрозы США санкциями

Короткая ссылка
Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», считает незаконной дискриминацией любые угрозы санкциями в отношении проекта газопровода, заявил пресс-секретарь Йенс Мюллер.
Оператор «Северного потока — 2» отреагировал на угрозы США санкциями
  • Reuters

«Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, по-прежнему считают, что скорейшая сдача трубопровода в эксплуатацию отвечает интересам европейской энергетической безопасности, европейских потребителей, экономической конкурентоспособности ЕС и обязательств по защите климата», — цитирует его ТАСС.

Мюллер добавил, что Nord Stream 2 не спекулирует о возможных будущих действиях других стран, однако рассматривает любую угрозу санкциями как «незаконную дискриминацию европейских компаний» и нарушение международного права.

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл допустил скорое введение американских санкций против «Северного потока — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить