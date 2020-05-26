Оператор «Северного потока — 2» отреагировал на угрозы США санкциями

Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», считает незаконной дискриминацией любые угрозы санкциями в отношении проекта газопровода, заявил пресс-секретарь Йенс Мюллер.

«Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, по-прежнему считают, что скорейшая сдача трубопровода в эксплуатацию отвечает интересам европейской энергетической безопасности, европейских потребителей, экономической конкурентоспособности ЕС и обязательств по защите климата», — цитирует его ТАСС.

Мюллер добавил, что Nord Stream 2 не спекулирует о возможных будущих действиях других стран, однако рассматривает любую угрозу санкциями как «незаконную дискриминацию европейских компаний» и нарушение международного права.

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл допустил скорое введение американских санкций против «Северного потока — 2».