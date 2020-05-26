В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»

Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым. Об этом в интервью газете Handelsblatt заявил посол США в Германии Ричард Гренелл.

«Новые санкции пользуются поддержкой обеих партий (в США. — RT). Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может пройти быстро», — сказал дипломат.

Как отмечает издание, целью американской стороны является если не предотвратить завершение строительства «Северного потока — 2», то помешать его введению в эксплуатацию.

В начале февраля Handelsblatt, ссылаясь на дипломатические круги в Вашингтоне, писала, что США планируют ввести новые санкции в отношении проекта газопровода.

Как отмечали в МИД России, США «неприкрыто стремятся «подложить мину» под «Северный поток — 2».

В конце 2019 года США объявили о введении санкций против проекта.