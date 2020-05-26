В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым. Об этом в интервью газете Handelsblatt заявил посол США в Германии Ричард Гренелл.
В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
  • © Tobias SCHWARZ / AFP

«Новые санкции пользуются поддержкой обеих партий (в США. — RT). Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может пройти быстро», — сказал дипломат.

Как отмечает издание, целью американской стороны является если не предотвратить завершение строительства «Северного потока — 2», то помешать его введению в эксплуатацию.

В начале февраля Handelsblatt, ссылаясь на дипломатические круги в Вашингтоне, писала, что США планируют ввести новые санкции в отношении проекта газопровода.

Как отмечали в МИД России, США «неприкрыто стремятся «подложить мину» под «Северный поток — 2».

В конце 2019 года США объявили о введении санкций против проекта

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить