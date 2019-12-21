Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2»

Министерство финансов США заявило, что американские санкции против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» вступили в силу немедленно после подписания оборонного бюджета.

«После подписания президентом (США Дональдом Трампом. — RT) 20 декабря 2019 года пункт 7503 закона об оборонном бюджете немедленно вступил в силу», — цитирует сообщение РИА Новости.

В документе говорится, что стороны, которые продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, участвовавшие в прокладке труб в море на глубине более 100 футов в рамках строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», «должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством».

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 финансовый год. В бюджете предусмотрены санкции против «Северного потока — 2», «противодействие России» и военная помощь Украине.