Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2»

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Министерство финансов США заявило, что американские санкции против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» вступили в силу немедленно после подписания оборонного бюджета. 
Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2»
  • © Nord Stream 2 / Paul Langrock

«После подписания президентом (США Дональдом Трампом. — RT) 20 декабря 2019 года пункт 7503 закона об оборонном бюджете немедленно вступил в силу», — цитирует сообщение РИА Новости.

В документе говорится, что стороны, которые продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, участвовавшие в прокладке труб в море на глубине более 100 футов в рамках строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», «должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством».

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 финансовый год. В бюджете предусмотрены санкции против «Северного потока — 2», «противодействие России» и военная помощь Украине.

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