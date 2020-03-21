Рябков отметил желание США «подложить мину» под «Северный поток — 2»

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Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал утверждения официальных лиц США о «российском энергетическом оружии». По его словам, в Вашингтоне и в дальнейшем будут «гарцевать» на этом тезисе.
Рябков отметил желание США «подложить мину» под «Северный поток — 2»
  • РИА Новости

«Ссылками на «внешнего врага» и в энергетической сфере, и в области военно-технического сотрудничества ответственные лица США уже давно подкрепляют политику диктата по отношению к странам, заинтересованным в налаживании и наращивании равноправного, взаимовыгодного сотрудничества с нами», — считает Рябков.

Он выразил мнение, что американцы «неприкрыто стремятся «подложить мину» под «Северный поток — 2», а теперь выпустили «очередь инсинуаций» по поводу линии России на мировых энергетических рынках в условиях волатильности цен и резкого падения спроса на энергоносители.

«Вообще в Вашингтоне заметна определённая нервозность. По-человечески она понятна. Но всё же в нынешний период испытаний, наверное, правильнее было бы сосредоточиться на расширении плоскостей взаимопонимания и взаимодействия, а не на бесполезном «сведении политических счётов», — подытожил замминистра.

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что американские власти неоднократно наблюдали, как Россия «использовала энергетику как враждебный игрок» в «зловредных целях».

В феврале министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что Москва не сможет обойти американские санкции и самостоятельно достроить «Северный поток — 2» из-за отсутствия необходимых технологий.

В российском Минэнерго заверили, что прогнозы по срокам завершения проекта сохраняются.

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