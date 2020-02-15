В США оценили перспективы строительства «Северного потока — 2»

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Глава Минэнерго США Дэн Бруйетт высказал мнение, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
В США оценили перспективы строительства «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Они не смогут», — приводит Bloomberg ответ Бруйетта на вопрос о том, сможет ли Россия в обход санкций США завершить строительство самостоятельно.

Также он считает, что задержка, с которой столкнулся «Газпром», «будет очень длительной», так как, по его словам, «у России нет соответствующих технологий».

«Если они смогут их разработать, то мы посмотрим, какие их действия последуют», — добавил Бруйетт.

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, финансирующей строительство газопровода «Северный поток — 2», Райнер Зеле заявил, что Россия сможет найти подходящее судно для того, чтобы завершить проект.

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