В США оценили перспективы строительства «Северного потока — 2»
- Reuters
«Они не смогут», — приводит Bloomberg ответ Бруйетта на вопрос о том, сможет ли Россия в обход санкций США завершить строительство самостоятельно.
Также он считает, что задержка, с которой столкнулся «Газпром», «будет очень длительной», так как, по его словам, «у России нет соответствующих технологий».
«Если они смогут их разработать, то мы посмотрим, какие их действия последуют», — добавил Бруйетт.
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, финансирующей строительство газопровода «Северный поток — 2», Райнер Зеле заявил, что Россия сможет найти подходящее судно для того, чтобы завершить проект.