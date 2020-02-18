Минэнерго сохранило прогноз по завершению «Северного потока — 2»
- РИА Новости
«На данный момент мы сохраняем все прогнозы по срокам завершения», — цитирует РИА Новости Сорокина.
По его словам, в министерстве уверены, что проект будет завершён.
«Проект должен быть завершён к концу этого года — началу следующего, это самое крайнее», — заявил он.
Ранее в Берлине заявили, что реализация «Северного потока — 2» отвечает интересам Германии и России.
Как отмечали в «Газпроме», введение в эксплуатацию газопровода намечено на конец 2020 года.
Глава Минэнерго США Дэн Бруйетт заявлял, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода.
4 февраля газета Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне сообщила, что США намерены ввести новые санкции в отношении проекта.