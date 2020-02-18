Минэнерго сохранило прогноз по завершению «Северного потока — 2»

Прогнозы по срокам завершения проекта газопровода «Северный поток — 2» сохраняются, его закончат в конце 2020 — начале 2021 года. Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил замминистра энергетики России Павел Сорокин.

«На данный момент мы сохраняем все прогнозы по срокам завершения», — цитирует РИА Новости Сорокина.

По его словам, в министерстве уверены, что проект будет завершён.

«Проект должен быть завершён к концу этого года — началу следующего, это самое крайнее», — заявил он.

Ранее в Берлине заявили, что реализация «Северного потока — 2» отвечает интересам Германии и России.

Как отмечали в «Газпроме», введение в эксплуатацию газопровода намечено на конец 2020 года.

Глава Минэнерго США Дэн Бруйетт заявлял, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода.

4 февраля газета Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне сообщила, что США намерены ввести новые санкции в отношении проекта.