В Минэкономики ФРГ высказались о «Северном потоке — 2»

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что реализация проекта «Северный поток — 2» отвечает интересам Германии и России.

«В ближайшие годы нам потребуется не меньше, а больше природного газа», — цитирует его ТАСС.

По мнению Альтмайера, газопровод «Северный поток — 2» — экономический проект.

«Он отвечает интересам наших стран», — добавил министр.

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на российско-германской конференции в Берлине.

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, финансирующей строительство газопровода «Северный поток — 2», Райнер Зеле заявил, что Россия сможет найти подходящее судно для того, чтобы завершить проект.