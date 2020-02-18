В Минэкономики ФРГ высказались о «Северном потоке — 2»
- Reuters
«В ближайшие годы нам потребуется не меньше, а больше природного газа», — цитирует его ТАСС.
По мнению Альтмайера, газопровод «Северный поток — 2» — экономический проект.
«Он отвечает интересам наших стран», — добавил министр.
Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на российско-германской конференции в Берлине.
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, финансирующей строительство газопровода «Северный поток — 2», Райнер Зеле заявил, что Россия сможет найти подходящее судно для того, чтобы завершить проект.