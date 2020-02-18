В Минэкономики ФРГ высказались о «Северном потоке — 2»

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Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что реализация проекта «Северный поток — 2» отвечает интересам Германии и России.
В Минэкономики ФРГ высказались о «Северном потоке — 2»
  • Reuters

«В ближайшие годы нам потребуется не меньше, а больше природного газа», — цитирует его ТАСС.

По мнению Альтмайера, газопровод «Северный поток — 2» — экономический проект.

«Он отвечает интересам наших стран», — добавил министр.

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на российско-германской конференции в Берлине.

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, финансирующей строительство газопровода «Северный поток — 2», Райнер Зеле заявил, что Россия сможет найти подходящее судно для того, чтобы завершить проект.

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