Handelsblatt: США могут ввести новые санкции по «Северному потоку — 2»

Соединённые Штаты намерены ввести новые санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.

В статье говорится, что если Россия «попытается завершить строительство оставшихся километров трубопровода в Балтийском море, то палата представителей и сенат готовы принять ещё один закон о санкциях».

Отмечается, что ограничительные меры могут затронуть европейских инвесторов, которые участвуют в проекте, или фирмы, принимающие газ из российского трубопровода.

Как заявляют источники, санкции могут ввести в феврале или в марте.

В конце 2019 года США объявили о санкциях против «Северного потока — 2».

Как заявлял глава МИД России Сергей Лавров, попытки США помешать реализации проекта вопреки мнению стран ЕС являются вопиющим примером нечестной конкуренции.

В свою очередь, глава МИД Австрии Александер Шалленберг подчеркнул, что Вена отвергает экстерриториальные санкции США против «Северного потока — 2», который способствует диверсификации энергоснабжения Европы.