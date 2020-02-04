Handelsblatt: США могут ввести новые санкции по «Северному потоку — 2»
- РИА Новости
В статье говорится, что если Россия «попытается завершить строительство оставшихся километров трубопровода в Балтийском море, то палата представителей и сенат готовы принять ещё один закон о санкциях».
Отмечается, что ограничительные меры могут затронуть европейских инвесторов, которые участвуют в проекте, или фирмы, принимающие газ из российского трубопровода.
Как заявляют источники, санкции могут ввести в феврале или в марте.
В конце 2019 года США объявили о санкциях против «Северного потока — 2».
Как заявлял глава МИД России Сергей Лавров, попытки США помешать реализации проекта вопреки мнению стран ЕС являются вопиющим примером нечестной конкуренции.
В свою очередь, глава МИД Австрии Александер Шалленберг подчеркнул, что Вена отвергает экстерриториальные санкции США против «Северного потока — 2», который способствует диверсификации энергоснабжения Европы.