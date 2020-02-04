Handelsblatt: США могут ввести новые санкции по «Северному потоку — 2»

Короткая ссылка
Соединённые Штаты намерены ввести новые санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.
Handelsblatt: США могут ввести новые санкции по «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

В статье говорится, что если Россия «попытается завершить строительство оставшихся километров трубопровода в Балтийском море, то палата представителей и сенат готовы принять ещё один закон о санкциях».

Отмечается, что ограничительные меры могут затронуть европейских инвесторов, которые участвуют в проекте, или фирмы, принимающие газ из российского трубопровода.

Как заявляют источники, санкции могут ввести в феврале или в марте.

В конце 2019 года США объявили о санкциях против «Северного потока — 2».

Как заявлял глава МИД России Сергей Лавров, попытки США помешать реализации проекта вопреки мнению стран ЕС являются вопиющим примером нечестной конкуренции.

В свою очередь, глава МИД Австрии Александер Шалленберг подчеркнул, что Вена отвергает экстерриториальные санкции США против «Северного потока — 2», который способствует диверсификации энергоснабжения Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить