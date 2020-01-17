Лавров отметил попытки США помешать «Северному потоку — 2» вопреки ЕС

Вопиющим примером нечестной конкуренции являются попытки США помешать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

«Дефицит доверия мировой политики и экономики усугубляется широким использованием таких методов нечестной конкуренции, как односторонние санкции, протекционизм, торговые войны. В числе последних вопиющих примеров приведу попытки США помешать реализации «Северный поток — 2» вопреки мнению ведущих стран Евросоюза», — сказал он, начиная пресс-конференцию.

В конце 2019 года США объявили о санкциях против «Северного потока — 2». Швейцарская компания Allseas после этого приостановила работу над проектом.

В Австрии заявили, что отвергают экстерриториальные санкции США против проекта газопровода.

Как отмечали в «Газпроме», у России нет технологических препятствий для того, чтобы самостоятельно достроить «Северный поток — 2».