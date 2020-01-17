Лавров отметил попытки США помешать «Северному потоку — 2» вопреки ЕС
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- AFP
«Дефицит доверия мировой политики и экономики усугубляется широким использованием таких методов нечестной конкуренции, как односторонние санкции, протекционизм, торговые войны. В числе последних вопиющих примеров приведу попытки США помешать реализации «Северный поток — 2» вопреки мнению ведущих стран Евросоюза», — сказал он, начиная пресс-конференцию.
В конце 2019 года США объявили о санкциях против «Северного потока — 2». Швейцарская компания Allseas после этого приостановила работу над проектом.
В Австрии заявили, что отвергают экстерриториальные санкции США против проекта газопровода.
Как отмечали в «Газпроме», у России нет технологических препятствий для того, чтобы самостоятельно достроить «Северный поток — 2».