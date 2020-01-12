Миллер: Россия сможет достроить «Северный поток — 2» своими силами

Короткая ссылка
RT
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что у России нет технологических препятствий для того, чтобы самостоятельно достроить газопровод «Северный поток — 2».
Миллер: Россия сможет достроить «Северный поток — 2» своими силами
  • © nord-stream2.com

«Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому «Северный поток — 2» будет достроен. Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет», — приводит РИА Новости его слова в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире канала «Россия 1».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова достроить «Северный поток — 2» самостоятельно. По его словам, проект может быть введён в эксплуатацию до конца текущего года либо в I квартале 2021 года.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Путиным заявила, что проект «Северный поток — 2» должен быть доведён до конца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить