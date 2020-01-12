Миллер: Россия сможет достроить «Северный поток — 2» своими силами

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что у России нет технологических препятствий для того, чтобы самостоятельно достроить газопровод «Северный поток — 2».

«Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому «Северный поток — 2» будет достроен. Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет», — приводит РИА Новости его слова в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире канала «Россия 1».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова достроить «Северный поток — 2» самостоятельно. По его словам, проект может быть введён в эксплуатацию до конца текущего года либо в I квартале 2021 года.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Путиным заявила, что проект «Северный поток — 2» должен быть доведён до конца.