Путин назвал сроки окончания строительства «Северного потока — 2»

Президент России Владимир Путин назвал возможные сроки окончания строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Мы, безусловно, сможем достроить («Северный поток — 2». — RT) самостоятельно. Без привлечения иностранных партнёров. Вопрос — в сроках... Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев, но, надеюсь, до конца текущего года либо в I квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает», — сказал Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, отвечая на вопрос, сможет ли Россия самостоятельно в условиях санкций достроить «Северный поток — 2».

Ранее сообщалось, что швейцарская компания Allseas заявила, что не будет возобновлять укладку подводных элементов трубопровода «Северный поток — 2», которая была остановлена из-за американских санкций.