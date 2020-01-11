Путин назвал сроки окончания строительства «Северного потока — 2»

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Президент России Владимир Путин назвал возможные сроки окончания строительства газопровода «Северный поток — 2».
Путин назвал сроки окончания строительства «Северного потока — 2»
  • © Tobias SCHWARZ
  • AFP

«Мы, безусловно, сможем достроить («Северный поток — 2». — RT) самостоятельно. Без привлечения иностранных партнёров. Вопрос — в сроках... Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев, но, надеюсь, до конца текущего года либо в I квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает», — сказал Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, отвечая на вопрос, сможет ли Россия самостоятельно в условиях санкций достроить «Северный поток — 2».

Ранее сообщалось, что швейцарская компания Allseas заявила, что не будет возобновлять укладку подводных элементов трубопровода «Северный поток — 2», которая была остановлена из-за американских санкций.

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