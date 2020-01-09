В Совфеде уверены, что «Северный поток — 2» будет достроен

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил в разговоре с RT важность российского проекта газопровода «Северный поток — 2».
В Совфеде уверены, что «Северный поток — 2» будет достроен
  • Reuters

«То, как вчера был блестяще открыт «Турецкий поток», говорит о том, что Россия — надёжный партнёр и гарантированно будет поставлять газ в Европу. «Северный поток — 2» не менее амбициозный и важный проект. Несмотря на все проблемы, которые нам искусственно создают, он будет достроен», — сказал Джабаров.

По словам сенатора, завершение строительства российского проекта гарантирует «европейцам поставку газа на десятилетия вперёд».

Ранее, как писала газета «Известия», эксперты заявили, что «Северный поток — 2» введут в эксплуатацию в 2020 году независимо от того, вернётся к проекту швейцарская компания-трубоукладчик Allseas или нет.

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