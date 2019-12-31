Эксперт оценил санкции США против «Северного потока — 2»

Директор Германо-российского форума политолог Александр Рар в беседе с «Парламентской газетой» оценил санкции США против «Северного потока — 2».

По его мнению, проект будет благополучно завершён.

«Нужно отметить, что эти санкции не свалились с неба. О них было известно ещё два года тому назад. Просто Дональд Трамп не подписывал этот документ», — пояснил он.

Рар выразил надежду, что в скором времени будет принято какое-то решение, хотя оно и «не лежит на поверхности».

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Nation News оценил решение швейцарской компании Allseas не возобновлять укладку подводных элементов трубопровода «Северный поток — 2», которая была остановлена из-за американских санкций.