Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

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Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«Мы также говорили о проекте «Северный поток — 2»... Нам необходимо довести его до конца... Германия и другие европейские страны выиграют от «Северного потока — 2»... Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок... Это очень важный проект», — сказала Меркель в ходе пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил в разговоре с RT важность российского проекта газопровода «Северный поток — 2».

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