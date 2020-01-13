В Вене заявили о неприемлемости санкций против «Северного потока — 2»

Вена отвергает экстерриториальные санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2», который способствует диверсификации энергоснабжения Европы, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

«Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций. Это неприемлемо», — заявил министр в интервью газете Die Presse.

По его словам, проект трубопровода не ущемляет интересы Украины, а США ввели ограничительные меры только из собственных экономических целей, без учёта позиции Европы.

«Но мы не можем продолжать использовать методы 30-летней давности. Мир стал многополярным», — подчеркнул Шалленберг.

Ранее «Газпром» заявил о наличии у России технологических возможностей для самостоятельного завершения «Северного потока — 2».

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что строительство проекта может быть завершено до конца текущего года либо в I квартале 2021 года.

В конце декабря 2019 года США объявили о санкциях против «Северного потока — 2». Швейцарская компания Allseas после этого приостановила работу над проектом.