В Вене заявили о неприемлемости санкций против «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Вена отвергает экстерриториальные санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2», который способствует диверсификации энергоснабжения Европы, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

«Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций. Это неприемлемо», — заявил министр в интервью газете Die Presse.

По его словам, проект трубопровода не ущемляет интересы Украины, а США ввели ограничительные меры только из собственных экономических целей, без учёта позиции Европы.

«Но мы не можем продолжать использовать методы 30-летней давности. Мир стал многополярным», — подчеркнул Шалленберг.

Ранее «Газпром» заявил о наличии у России технологических возможностей для самостоятельного завершения «Северного потока — 2».

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что строительство проекта может быть завершено до конца текущего года либо в I квартале 2021 года.

В конце декабря 2019 года США объявили о санкциях против «Северного потока — 2». Швейцарская компания Allseas после этого приостановила работу над проектом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить