В Вене заявили о неприемлемости санкций против «Северного потока — 2»
«Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций. Это неприемлемо», — заявил министр в интервью газете Die Presse.
По его словам, проект трубопровода не ущемляет интересы Украины, а США ввели ограничительные меры только из собственных экономических целей, без учёта позиции Европы.
«Но мы не можем продолжать использовать методы 30-летней давности. Мир стал многополярным», — подчеркнул Шалленберг.
Ранее «Газпром» заявил о наличии у России технологических возможностей для самостоятельного завершения «Северного потока — 2».
Российский лидер Владимир Путин сообщил, что строительство проекта может быть завершено до конца текущего года либо в I квартале 2021 года.
В конце декабря 2019 года США объявили о санкциях против «Северного потока — 2». Швейцарская компания Allseas после этого приостановила работу над проектом.