Орешкин назвал санкции США «серьёзной проблемой» всего мира

Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью RT заявил, что экстратерриториальные санкции США являются проблемой для всего мира.

Таким образом министр ответил на вопрос о реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин, зампред правительства Дмитрий Козак и министр энергетики Александр Новак «уже дали развёрнутые комментарии по этому поводу».

«Я бы хотел привлечь ваше внимание к проблеме экстратерриториальных санкций со стороны США. Это серьёзная проблема для всего мира; так считаем не только мы но и европейцы. Например, недавно в рамках российско-французской Межправительственной комиссии мы обсудили этот вопрос с министром экономики и финансов Бруно Ле Мэром», — сказал Орешкин.

По его словам, Ле Мэр «публично заявил, что подобные действия со стороны Соединённых Штатов неприемлемы».

«Так что нам стоит более детально обсуждать эту проблему, которая негативно сказывается на ситуации во всём мире. Вы наверняка знаете, что в этом году отмечаются самые низкие с 2009 года темпы глобального экономического роста. Одна из главных причин этого — односторонние действия, которые негативно отражаются на мировой торговле», — добавил он.

Ранее Новак заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен независимо от санкций.

Козак, комментируя ситуацию с санкциями против проекта газопровода, не исключил, что давление со стороны Вашингтона продолжит расти, но отметил, что возможности США не безграничны.