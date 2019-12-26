Новак: «Северный поток — 2» достроят независимо от санкций
- Reuters
«Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 км трубы», — заявил Новак в интервью РБК.
Он отметил, что говорить о том, что компания Allseas не сможет достроить газопровод пока преждевременно.
По словам Новака, компания приостановила работы, чтобы исключить риски санкций и запросила объяснения у минфина США.
В МИД России заявили, что в качестве одной из ответных мер на санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» российская сторона может расширить список американских граждан, которым запрещён въезд в Россию.