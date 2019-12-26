Новак: «Северный поток — 2» достроят независимо от санкций

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен независимо от санкций.
Новак: «Северный поток — 2» достроят независимо от санкций
  • Reuters

«Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 км трубы», — заявил Новак в интервью РБК.

Он отметил, что говорить о том, что компания Allseas не сможет достроить газопровод пока преждевременно.

По словам Новака, компания приостановила работы, чтобы исключить риски санкций и запросила объяснения у минфина США.

В МИД России заявили, что в качестве одной из ответных мер на санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» российская сторона может расширить список американских граждан, которым запрещён въезд в Россию.

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