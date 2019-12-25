МИД России назвал вариант ответа на санкции по «Северному потоку — 2»

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В качестве одной из ответных мер на санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» российская сторона может расширить список американских граждан, которым запрещён въезд в Россию. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
МИД России назвал вариант ответа на санкции по «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

«Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию. Их списки, американские, по ограничениям на въезд в США зачастую становятся достоянием гласности, у нас такой практики нет», — цитирует Интерфакс дипломата.

По его словам, ограничительные меры могут быть введены в отношении инициаторов санкций.

«Те люди, кто проявлял наибольшую активность в продвижении конкретно этого решения администрации и других санкционных инициатив, а их немало, больше десятка разного рода проектов циркулируют в конгрессе», — добавил Рябков.

Как указал замглавы МИД, эти люди границу не пересекут.

«Но узнают об этом, видимо, в момент, когда будут запрашивать соответствующую визу. Это просто одна из форм», — отметил он.

При этом он уточнил, что ответные меры России не затронут бизнес и инвесторов США.

Соединённые Штаты объявили о введении санкций против «Северного потока — 2», после чего швейцарская компания Allseas приостановила работу над ним.

Позднее председатель российского правительства Дмитрий Медведев поручил проработать ответные меры. 

При этом он подчёркивал, что строительство «Северного потока — 2» завершится, несмотря на санкции. 

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