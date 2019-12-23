Правительство подготовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству проработать и представить ему ответные меры на санкции США, касающиеся проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает Интерфакс.
Правительство подготовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

На совещании с вице-премьерами глава правительства назвал действия Вашингтона методами неконкурентной борьбы, вступающими в противоречие со всеми международными договорённостями и принципами торговли.

«Просил бы коллег из правительства в рамках ранее принятого указа президента об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран, в том числе США, посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении Соединённых Штатов и доложить мне предложения», — сказал Медведев.

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против СП-2. После этого швейцарская компания Allseas приостановила работу над газопроводом.

В Кремле подчеркнули, что Москва считает эти меры неприемлемыми и не оставит их без ответа.

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