В Кремле пообещали ответить на санкции против «Северного потока — 2»

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Москва считает санкции Вашингтона против «Северного потока — 2» неприемлемыми и не оставит их без ответа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле пообещали ответить на санкции против «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас», — сказал он.

По его словам, российская сторона надеется, что данные действия не станут препятствием для завершения строительства.

«В любом случае подобные шаги не остаются без взаимности, это в любом случае», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2». После этого швейцарская Allseas приостановила работу над проектом.

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