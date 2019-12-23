В Кремле пообещали ответить на санкции против «Северного потока — 2»
- Reuters
«Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас», — сказал он.
По его словам, российская сторона надеется, что данные действия не станут препятствием для завершения строительства.
«В любом случае подобные шаги не остаются без взаимности, это в любом случае», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2». После этого швейцарская Allseas приостановила работу над проектом.