В Кремле пообещали ответить на санкции против «Северного потока — 2»

Москва считает санкции Вашингтона против «Северного потока — 2» неприемлемыми и не оставит их без ответа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас», — сказал он.

По его словам, российская сторона надеется, что данные действия не станут препятствием для завершения строительства.

«В любом случае подобные шаги не остаются без взаимности, это в любом случае», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2». После этого швейцарская Allseas приостановила работу над проектом.