Медведев заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершат

Нет сомнений, что строительство «Северного потока — 2» завершится, несмотря на введённые санкции США в отношении проекта. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«По поводу «Северного потока», я думаю, тут все понимают: мы, конечно, его достроим. И даже никаких сомнений нет, там совсем чуть-чуть осталось», — приводит РИА Новости слова Медведева.

Как отметил председатель правительства, Вашингтон, несмотря на санкции против проекта, прекрасно понимает, «что всё будет сделано».

Медведев добавил, что у «Газпрома» есть альтернативные варианты, как это всё проложить.

«Ну немного чуть больше времени на это уйдёт, ничего страшного. Это всё равно месяцы — месяц туда, месяц обратно; на несколько месяцев больше. Никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с украинцами по транзиту», — указал он.

Ранее Медведев поручил правительству проработать и представить ему ответные меры на санкции США по «Северному потоку — 2».

В США объявили о введении санкций против проекта газопровода, после чего швейцарская компания Allseas приостановила работу над ним.

Сообщалось, что по двум ниткам газопровода осталось уложить 160 км.