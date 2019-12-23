Nord Stream 2 AG рассказала о работе по запуску «Северного потока — 2»

По двум ниткам газопровода «Северный поток — 2» осталось уложить 160 км, заявил официальный представитель компании-оператора Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

«Около 2300 км трубопровода «Северный поток — 2» на сегодняшний день уже уложено (из приблизительно 2460 км)», — цитирует РИА Новости Мюллера.

По его словам, компании, поддерживающие проект, работают над скорейшим запуском трубопровода.

Ранее стало известно, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ разрешило прокладку труб газопровода «Северный поток — 2» в зимние месяцы.

21 декабря Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2». После этого швейцарская компания Allseas приостановила работу над проектом.