В Германии разрешили прокладку труб «Северного потока — 2» зимой

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ разрешило прокладку труб газопровода «Северный поток — 2» в зимние месяцы.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) разрешило прокладку труб для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» на длину в 16,5 км в зимние месяцы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после тщательной проверки серьёзного воздействия на экологию при прокладке труб в зимний период выявлено не было.

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2». После этого швейцарская Allseas приостановила работу над проектом.