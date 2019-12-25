Козак допустил компромисс в ситуации с «Северным потоком — 2»

Вице-премьер России Дмитрий Козак прокомментировал ситуацию с санкциями в отношении «Северного потока — 2».

Он не исключил, что давление со стороны США продолжит расти, но отметил, что возможности американской стороны не безграничны.

«Все понимают, что это экономический проект... В конечном итоге экономический интерес пробьёт свою дорогу. Мы уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами , с ЕС мы решим эту проблему и найдём компромисс», — сказал Козак в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции назвала апофеозом абсурда санкции Соединённых Штатов против проекта газопровода «Северный поток — 2».

В Кремле подчеркнули, что Москва считает эти меры неприемлемыми и не оставит их без ответа.