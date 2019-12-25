Козак допустил компромисс в ситуации с «Северным потоком — 2»

Короткая ссылка
Вице-премьер России Дмитрий Козак прокомментировал ситуацию с санкциями в отношении «Северного потока — 2».
Козак допустил компромисс в ситуации с «Северным потоком — 2»
  • РИА Новости

Он не исключил, что давление со стороны США продолжит расти, но отметил, что возможности американской стороны не безграничны.

«Все понимают, что это экономический проект... В конечном итоге экономический интерес пробьёт свою дорогу. Мы уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами , с ЕС мы решим эту проблему и найдём компромисс», — сказал Козак в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции назвала апофеозом абсурда санкции Соединённых Штатов против проекта газопровода «Северный поток — 2».

В Кремле подчеркнули, что Москва считает эти меры неприемлемыми и не оставит их без ответа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить