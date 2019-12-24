Матвиенко назвала апофеозом абсурда санкции по «Северному потоку — 2»
- РИА Новости
«То, что произошло, — это апофеоз абсурда, когда принимаются санкции против экономического инфраструктурного проекта в далёкой Европе», — сказала Матвиенко.
По её словам, теперь за счёт статей подписанного США оборонного бюджета на 2020 год будет вестись борьба против стран — членов НАТО.
Также она отметила, что вводимые американской стороной санкции — «экономические войны», направленные на «создание конкурентных преимуществ для США».
21 декабря в США заявили о немедленном вступлении в силу после подписания президентом оборонного бюджета на 2020 год американских санкций против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
После этого швейцарская компания Allseas приостановила работу над газопроводом.
В Кремле подчеркнули, что Москва считает эти меры неприемлемыми и не оставит их без ответа.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству проработать и представить ему ответные меры на санкции США.