Матвиенко назвала апофеозом абсурда санкции по «Северному потоку — 2»

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции назвала апофеозом абсурда санкции Соединённых Штатов против проекта газопровода «Северный поток — 2».

«То, что произошло, — это апофеоз абсурда, когда принимаются санкции против экономического инфраструктурного проекта в далёкой Европе», — сказала Матвиенко.

По её словам, теперь за счёт статей подписанного США оборонного бюджета на 2020 год будет вестись борьба против стран — членов НАТО.

Также она отметила, что вводимые американской стороной санкции — «экономические войны», направленные на «создание конкурентных преимуществ для США».

21 декабря в США заявили о немедленном вступлении в силу после подписания президентом оборонного бюджета на 2020 год американских санкций против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

После этого швейцарская компания Allseas приостановила работу над газопроводом.

В Кремле подчеркнули, что Москва считает эти меры неприемлемыми и не оставит их без ответа.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству проработать и представить ему ответные меры на санкции США.