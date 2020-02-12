«Газпром» обозначил сроки запуска «Северного потока — 2»
- globallookpress.com
«Запуск «Северного потока — 2»: конец 2020 года... Ежегодная мощность: 55 млрд кубометров», — говорится в презентации компании, подготовленной ко дню инвестора.
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено, несмотря на санкционное давление со стороны США.
4 февраля газета Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне сообщила, что Соединённые Штаты намерены ввести новые санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».
В материале отмечается, что если Россия «попытается завершить строительство оставшихся километров трубопровода в Балтийском море, то палата представителей и сенат готовы принять ещё один закон о санкциях».