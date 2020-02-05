Эксперт прокомментировал сообщения о новых санкциях против «Северного потока — 2»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал сообщение газеты Handelsblatt о возможных новых санкциях США против «Северного потока — 2».

«Непонятно, как они будут применять эти санкции в том виде, в котором они описаны в публикации, потому что инвесторов штрафовать не за что. Это пять европейских компаний, которые давали деньги на реализацию этого проекта», — заявил эксперт в беседе с НСН.

По его словам, больший интерес вызывает возможный запрет на покупку газа, который пойдёт через «Северный поток — 2», поскольку впервые европейцам де-факто якобы хотят запретить покупать российский газ.

Самое главное, отметил Юшков, непонятно, как США будут определять, какой газ пришёл по «Северному потоку — 2», а какой — по «Северному потоку — 1» или другим газопроводам.

Как считает эксперт, до реализации новых санкций может и не дойти.

4 февраля газета Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне сообщила, что Соединённые Штаты намерены ввести новые санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».

В материале отмечается, что если Россия «попытается завершить строительство оставшихся километров трубопровода в Балтийском море, то палата представителей и сенат готовы принять ещё один закон о санкциях».

13 января член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал слова министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга о санкциях США в связи со строительством «Северного потока — 2».