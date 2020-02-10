В МИД России заявили, что «Северный поток — 2» будет завершён

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено, несмотря на санкционное давление со стороны США.

«Уверены, что, несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено. МИД России намерен максимально этому способствовать», — приводит РИА Новости слова Панкина.

4 февраля газета Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне сообщила, что Соединённые Штаты намерены ввести новые санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».

В материале отмечается, что если Россия «попытается завершить строительство оставшихся километров трубопровода в Балтийском море, то палата представителей и сенат готовы принять ещё один закон о санкциях».

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал сообщения о возможных новых санкциях США против «Северного потока — 2».