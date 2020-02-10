Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

Короткая ссылка
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения  строительства газопровода «Северный поток — 2», покинуло порт Находка и направилась в Сингапур.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные навигационного портала Vesselfinder.

Отмечается, что, согласно данным портала, это судно должно 22 февраля прибыть в порт Сингапура.

Как уточняется, в порту Находка «Академик Черский» находился с октября 2019 года.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что окончание строительства газопровода будет отодвинуто на несколько месяцев. По его словам, проект может быть введён в эксплуатацию до конца текущего года либо в I квартале 2021 года.

Как отмечал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, у России нет технологических препятствий для того, чтобы самостоятельно достроить газопровод.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить