Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», покинуло порт Находка и направилась в Сингапур.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные навигационного портала Vesselfinder.

Отмечается, что, согласно данным портала, это судно должно 22 февраля прибыть в порт Сингапура.

Как уточняется, в порту Находка «Академик Черский» находился с октября 2019 года.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что окончание строительства газопровода будет отодвинуто на несколько месяцев. По его словам, проект может быть введён в эксплуатацию до конца текущего года либо в I квартале 2021 года.

Как отмечал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, у России нет технологических препятствий для того, чтобы самостоятельно достроить газопровод.