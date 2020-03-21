В Госдепе рассказали о «враждебных действиях» России в энергетике

Американские власти неоднократно наблюдали, как Россия «использовала энергетику как враждебный игрок», используя эту сферу в «зловредных целях». Об этом заявили в Госдепартаменте.

«Мы выявляли ряд случаев, и не только здесь — в департаменте или в правительстве — но и конгресс тоже приводил несколько примеров, когда Россия использовала энергетику как враждебный игрок в зловредных целях, это говорит само за себя», — сказано в пресс-релизе по итогам общения высокопоставленного представителя Госдепа с журналистами.

При этом он не стал комментировать возможность введения новых санкций против России.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сравнил появление сообщений о санкциях с весенним обострением.