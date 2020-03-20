Песков сравнил появление сообщений о санкциях с весенним обострением

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном введении санкций со стороны США в отношении России.
Песков сравнил появление сообщений о санкциях с весенним обострением
  • РИА Новости

«Комментировать эти вбросы относительно возможных санкций я не хочу, это скорее относится к категории весеннего обострения, спровоцированного коронавирусом, у страдающих русофобией», — заявил он.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.

Эксперт Агентства нефтегазовой информации кандидат технических наук Александр Хуршудов прокомментировал данное сообщение.

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