Песков сравнил появление сообщений о санкциях с весенним обострением
- РИА Новости
«Комментировать эти вбросы относительно возможных санкций я не хочу, это скорее относится к категории весеннего обострения, спровоцированного коронавирусом, у страдающих русофобией», — заявил он.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Эксперт Агентства нефтегазовой информации кандидат технических наук Александр Хуршудов прокомментировал данное сообщение.