Эксперт оценил информацию о возможном введении новых санкций США против России

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Эксперт Агентства нефтегазовой информации кандидат технических наук Александр Хуршудов прокомментировал сообщения американских СМИ о вероятном введении новых санкций США против России из-за падения цен на нефть.
Эксперт оценил информацию о возможном введении новых санкций США против России
  • Reuters

«Они считают, что они властелины мира и могут делать всё что угодно. Пусть считают. Есть же басня Крылова: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», — сказал и в тёмный лес ягнёнка поволок». Слава богу, Россия — очень большой ягнёнок, целый слон, поэтому в тёмный лес её поволочь никак не получается», — отметил специалист в беседе с радио Sputnik.

По его мнению, информация о возможном введении новых санкций может быть фейком. 

Ранее политолог Александр Асафов в беседе с RT заявил, что введение санкций абсолютно логично для политики Соединённых Штатов, направленной на интенсификацию давления на своих основных геополитических конкурентов — Россию и Китай. 

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт в беседе с газетой «Известия», в свою очередь, призвал к снятию антироссийских санкций на фоне вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 для совместной борьбы с эпидемией.

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