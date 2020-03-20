Эксперт оценил сообщения о возможных новых санкциях США против России

«Введение санкций абсолютно логично в политике Соединённых Штатов, направленной на интенсификацию давления на своих основных геополитических конкурентов — Россию и Китай. В условиях идеального шторма, то есть сложившегося ряда негативных обстоятельств, США будут предпринимать усилия для увеличения этого давления. У России накоплен серьёзный запас прочности в Фонде национального благосостояния, который позволит ей достаточно беспроблемно пройти период кризиса. Поэтому американцы и увеличивают усилия», — сказал он.

По словам Асафова, «логика предполагает, что перед новыми вызовами все страны, особенно крупнейшие экономики, должны отказаться от санкций и садиться за стол переговоров», чтобы вырабатывать совместные меры по ликвидации последствий экономического кризиса.

«Тем не менее вероятность введения санкций высока. Выполнит ли это задачи американцев — большой вопрос», — заключил эксперт.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США рассматривают возможность введения новых антироссийских санкций для стабилизации цен на нефть.