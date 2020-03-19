Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке

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Президент США Дональд Трамп, комментируя падение цен на нефть, заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию на нефтяном рынке.
Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке
  • Reuters

«У нас есть серьёзные рычаги влияния на ситуацию. Мы пытаемся найти нечто среднее. Это очень разорительно для России, потому что у них вся экономика основана на этом (углеводородах. — RT). Сейчас самые низкие цены на нефть за десятилетия, поэтому это очень разорительно для России. Это очень плохо и для Саудовской Аравии. Но они борются по поводу цены и (объёмов. — RT) добычи. В нужное время я вмешаюсь», — приводит РИА Новости слова Трампа.

Он отметил, что американским потребителям нефтепродуктов, с одной стороны, низкие цены помогают, с другой — наносят ущерб нефтяной отрасли США.

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты, пользуясь низкой ценой на нефть, закупят большие объёмы сырья для заполнения своих хранилищ.

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