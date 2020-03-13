Трамп заявил, что США закупят большие объёмы нефти для резерва

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты, пользуясь низкой ценой на нефть, закупят большие объёмы сырья для заполнения своих хранилищ.

Об этом он заявил во время пресс-конференции у Белого дома.

«Исходя из цены на нефть, я поручил министру энергетики закупить большой объём нефти по очень хорошей цене для стратегического нефтяного резерва. Мы заполним его до самого верха», — сказал Трамп.

9 марта цены на нефть упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.

В Минэнерго США заявляли, что Соединённые Штаты намерены противостоять нестабильности, вызванной попытками других государств «манипулировать нефтяными рынками».