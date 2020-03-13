Трамп заявил, что США закупят большие объёмы нефти для резерва
- Reuters
Об этом он заявил во время пресс-конференции у Белого дома.
«Исходя из цены на нефть, я поручил министру энергетики закупить большой объём нефти по очень хорошей цене для стратегического нефтяного резерва. Мы заполним его до самого верха», — сказал Трамп.
9 марта цены на нефть упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.
В Минэнерго США заявляли, что Соединённые Штаты намерены противостоять нестабильности, вызванной попытками других государств «манипулировать нефтяными рынками».