США намерены противостоять попыткам «манипулировать нефтяными рынками»

Соединённые Штаты намерены противостоять нестабильности, вызванной попытками других государств «манипулировать нефтяными рынками», заявили в Минэнерго США.

Как отмечается в заявлении ведомства, администрация американского лидера Дональда Трампа внимательно следит за последствиями прошедшей на прошлой неделе встречи ОПЕК+ для мировых нефтяных рынков.

«Попытки государственных субъектов манипулировать нефтяными рынками подчёркивают значимость США как надёжного поставщика энергии для партнёров и союзников по всему миру. Соединённые Штаты, как крупнейший в мире производитель нефти и газа, могут и будут противостоять этой нестабильности», — подчёркивается в сообщении.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.

9 марта цены на нефть упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.

Позже нефть Brent и WTI в ходе торгов отыграла примерно треть произошедшего обвала.