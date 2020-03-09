Новак оценил ситуацию на рынке нефти
- РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано на сайте кабмина.
Новак подчеркнул, что нефтяная отрасль России «обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке».
При этом он отметил, что российское правительство «будет уделять особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе».
Ранее в Миннефти Ирака сообщили, что власти страны ведут переговоры с заинтересованными сторонами с целью достижения соглашения по стабилизации рынка нефти на фоне прекращения сделки по ограничению добычи.
9 марта цены на нефть упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.
Позже нефть Brent и WTI в ходе торгов отыграли примерно треть произошедшего обвала.