Новак оценил ситуацию на рынке нефти

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Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
Новак оценил ситуацию на рынке нефти
  • РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовано на сайте кабмина.

Новак подчеркнул, что нефтяная отрасль России «обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке».

При этом он отметил, что российское правительство «будет уделять особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе».

Ранее в Миннефти Ирака сообщили, что власти страны ведут переговоры с заинтересованными сторонами с целью достижения соглашения по стабилизации рынка нефти на фоне прекращения сделки по ограничению добычи.

9 марта цены на нефть упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.

Позже нефть Brent и WTI в ходе торгов отыграли примерно треть произошедшего обвала.

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