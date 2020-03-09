В Ираке сообщили о переговорах по стабилизации рынка нефти

Официальный представитель Министерства нефти Ирака Асем Джихад сообщил, что власти страны ведут переговоры с заинтересованными сторонами с целью достижения соглашения по стабилизации рынка нефти на фоне прекращения сделки по ограничению добычи.

«Ирак сейчас проводит переговоры с заинтересованными сторонами для достижения нового соглашения, которое стабилизирует рынок нефти и положит конец падению цен на нефть», — цитирует РИА Новости Джихада.

Он напомнил, что предыдущее соглашение об ограничении добычи нефти истекает в конце марта.

«Мы намерены использовать это время, чтобы призвать страны — члены ОПЕК и не состоящие в организации достичь соглашения, которое вернёт баланс на мировой рынок нефти», — заявил он.

Представитель Миннефти подчеркнул, что «падение цен на нефть нанесёт значительный вред, особенно странам-производителям».

Также, по его словам, иракская сторона «приложила значительные усилия, чтобы сблизить точки зрения Саудовской Аравии и России на встрече ОПЕК в Вене несколько дней назад».

Ранее, как сообщал источник, Саудовская Аравия заявила, что не объявляла России ценовую войну на рынке нефти и по-прежнему считает Москву важнейшим партнёром.

9 марта цены на нефть упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.

Позже нефть Brent и WTI в ходе торгов отыграли примерно треть произошедшего обвала.