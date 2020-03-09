Трамп объяснил падение рынков

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Президент США Дональд Трамп рассказал, почему международные рынки показывают падение котировок.
Трамп объяснил падение рынков
  • Reuters

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Саудовская Аравия и Россия спорят по поводу цены и уровня добычи нефти. Это, а также лживые СМИ — причина падения рынков», — написал он.

9 марта основные фондовые индексы США открылись падением на 7%.

До этого сообщалось об обрушении европейских бирж, в том числе немецкой Dax — на 8%, британской FTSE 100 — на 9,5%, французской САС 40 — на 6,4%, итальянской FTSE MIB — более чем на 11%.

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