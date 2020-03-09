Американские биржи открылись падением на 7%

Основные фондовые индексы США 9 марта открылись падением на 7% на фоне обрушения цен на нефть и обвала котировок в ряде других стран. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average по состоянию на 16:34 мск снизился на 7,23%, составив 23994,77 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 6,86%, до 7987,44 пункта. При этом индекс широкого рынка S&P показал снижение на 7%, до 2764,21 пункта.

Ранее сообщалось об обрушении европейских бирж, в том числе немецкой Dax на 8%, британской FTSE 100 на 9,5%, французской САС 40 — на 6,4%, итальянской FTSE MIB более чем на 11%.

При этом бумаги российских компаний на Лондонской фондовой бирже открыли торги падением на 9—26.