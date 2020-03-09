Бумаги российских компаний на бирже в Лондоне обвалились на 9—26%

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Бумаги российских компаний на Лондонской фондовой бирже открыли торги падением на 9—26%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Бумаги российских компаний на бирже в Лондоне обвалились на 9—26%
  • Reuters

Также сообщается, что европейские биржи обрушились в ходе открытия торгов.

В том числе немецкая Dax упала на 8% (10653,12 пункта), британский индекс FTSE 100 снизился на 9,5% (5835,1 пункта), французский САС 40 — на 6,4% (4809,68 пункта).

Итальянский фондовый индекс FTSE MIB обвалился более чем на 11% (18482,85 пункта).

Ранее на международных торгах курс евро превысил 86 рублей, а курс доллара достиг 75 рублей в связи с ситуацией на мировом рынке нефти.

9 марта цены на нефть снизились на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+.

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