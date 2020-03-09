Курс евро превысил 86 рублей на международных торгах

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В ходе международных торгов курс евро превысил 86 рублей, а курс доллара достиг 75 рублей в связи с ситуацией на мировом рынке нефти.
Курс евро превысил 86 рублей на международных торгах
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

На открытии международных торгов 9 марта курс доллара составлял более 74 рублей, а евро — 85 рублей.

9 марта цены на нефть снизились на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+.

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